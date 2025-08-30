Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinden mezun olan öğrenciler, hayallerindeki okullara yerleşmenin mutluluğunu Başkan Vahap Seçer ile paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nden mezun olarak hayallerindeki okullara yerleşen öğrenciler, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı göstererek, nitelikli liselere ve üniversite bölümlerine yerleşen öğrencileri ağırlayan Seçer, onlarla keyifli birer sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette, Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Kurs Merkezleri Koordinatörü Duygu Çeviker ve Kurs Merkezleri’nden mezun olan öğrenciler yer aldı.

Seçer gençlere, ‘Yolunuz açık olsun’ derken, hayatın her evresinde üzüntü ve mutlulukların olabileceğine dikkat çekti ve hayatta başarılı, mutlu olmakta sosyal insan olma özelliğinin çok önemli olduğunu gençlere öğütledi. Hayallerine Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuştuklarını dile getiren gençlerden, Büyükşehir Belediyesi hem ‘eğitimde fırsat eşitliği’ni önceleyen hem de ‘öğrenci dostu’ hizmetlerine tam not geldi. Farklı ilçelerdeki Kurs Merkezleri’nde eğitim alan ve istedikleri liseler ile üniversite bölümlerine yerleşen gençler, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kaydetti. Ziyarette 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin’e yerleşen gençler de yer alırken, elde ettikleri başarıda kurs merkezi hizmetinin büyük önemi olduğunu belirtti

"Hayatınızın önemli bir evresindesiniz, başarılar diliyorum"

‘Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur’ sözüyle öğrencilerin yıllardır verdiği emeğin meyvesini elde ettiklerine dikkat çeken Başkan Seçer, "Hem lise giriş sınavlarında hem üniversite sınavında başarılı olan öğrenciler için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hayatın önemli bir evresindesiniz. Liseye yeni başlayacak olanlar hayatlarındaki geleceğin şekillenmesinde önemli bir başlangıç yapıyorlar. İyi bir okul, üniversite eğitimine de kapı açıyor. Üniversiteyi kazananlar ise artık bir meslek ediniyor" dedi.

Teknoloji çağında yetişmiş olan çocukların ve gençlerin daha da bilinçli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Tavsiye niteliğinde söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sizlerin bize önerilerinin olması lazım. Dünyayı bize göre daha iyi okuyabiliyorsunuz, daha farklı bir pencereden bakabiliyorsunuz ve teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz. Teknoloji de doğru bilgi akışını sağlıyor ve bilgi erişimini hızlandırıyor. Bu anlamda sizin jenerasyon çok daha şanslı" diye belirtti.

Mutlu olmanın önemine dikkat çeken Seçer, "Sizlere tek bir tavsiyem var; insanın mutlu, kendisiyle ve toplumla barışık bir birey olması çok önemli. Bana göre dünyanın en büyük zenginliği bu" ifadelerini kullandı.

Seçer, görme engelli Nazalin’i özel olarak kutladı

Eğitimde fırsat eşitliğinin en güzel örneklerinden birisi olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi uzman eğitimci kadrosu sayesinde üniversite hayaline kavuşan 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi de ziyarette yer aldı. Selvi ile özel olarak sohbet eden Seçer, "Herkes başarılı burada ama Nazalin’in özel bir durumu olduğu için başarısına daha farklı bir pencereden bakmak ve takdir etmek lazım. Nazalin dezavantajını avantaja dönüştürecek bazı hamleler yapmış. Daha fazla zaman ayırmış, emek vermiş ve o açıdan takdire şayan. Kendisini özel olarak kutluyoruz. İyi bir tercih yapmışsın, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencileri yeniden tebrik eden Seçer, gençlere son olarak verdiği tavsiyede, "Sosyal bir insan olun, arkadaşlarınız olsun. Arkadaşa ihtiyacınız var. Hayatınızın her evresinde üzüntüler ve mutluluklar olacak. Engelleri birileriyle paylaşmak, onun desteğini ve katkısını almak istersiniz. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu da sizin hayatta başarılı olmanızı sağlar ama benim asıl önemsediğim mutlu olmanız"dedi.

"Sizlerin destekleriyle eğitim kurumlarımız genişliyor"

Başkan Seçer’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ise "Sizlerin destekleriyle büyüyen eğitim ailemiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz gördüğünüz gibi genişliyor. Biz de kendi adımıza, öğretmenlerimiz adına ve eğitimde fırsat eşitliği sağladığınız bütün öğrenciler adına temsilen tüm kurumlarımızdan öğrencilerle size teşekkür etmeye geldik" diye konuştu.