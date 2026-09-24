Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Seçer, Silifke'nin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyüyeceğini söyledi.

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur'un da katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından ilçede sürdürülen çalışmalar ele alındı. Muhtarlar, özellikle ulaşım, altyapı, tarımsal destekler, su ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlar, ilçede düzenlenen festivallerin yanı sıra üreticilere yönelik tarımsal desteklerin, ulaşım ve yol yatırımlarının Silifke'ye önemli katkılar sunduğunu belirtti. Balandız Mahallesi'nin uzun yıllardır çözülemeyen su sorununun giderilmesi, Uzuncaburç'un turizme kazandırılması, Çaltıbozkır'da düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği ile mahallenin tanıtımının yapılması ve mezarlıklardaki çalışmalar da toplantıda gündeme getirildi.

'Silifke çok büyüyecek'

Silifke'nin kendileri açısından önemli bir ilçe olduğunu belirten Başkan Seçer, 'Silifke, bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor' dedi.

İmar planlarının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Seçer, Silifke'de bu konuda önemli mesafe alındığını kaydetti. Seçer, 'İmar planı olmazsa yol açamazsın, kanalizasyon döşeyemezsin, içme suyu şebekesi, konut ve iş yeri yapamazsın, küçük sanayi kuramazsın. İmar olmazsa şehir olmaz. Şimdi kalan etaplar da tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek' diye konuştu.

Silifke'nin büyümesiyle birlikte kırsal mahallelerde de ekonomik hareketliliğin artacağını belirten Seçer, 'Nüfus artışı kırsaldan iş gücü ihtiyacı doğuracak. Daha fazla tüketim olacak. Sebze, meyve ihtiyacı olacak. İş alanları açılacak. Daha fazla istihdam, daha fazla ekonomi' ifadelerini kullandı.

Nükleer tesis ve liman yatırımlarına dikkat çekti

Bölgedeki nükleer tesisin Silifke'yi doğrudan etkileyeceğini belirten Seçer, eski Seka Limanı'nın da yeniden devreye girmesinin bölge açısından önemli olduğunu söyledi. Seçer, limanla birlikte istihdam ve nüfus hareketliliği yaşanacağını belirterek, Silifke'ye dışarıdan mühendis ve yöneticilerin geleceğini ifade etti.

Silifke'nin altyapı sorunları çözülecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikalardan eğitime, tarımsal desteklerden hayvancılığa kadar birçok alanda hizmetlerin sürdüğünü belirten Seçer, Silifke'ye kazandırılan Çocuk Kampüsünün de çocuklar için önemli bir eğitim alanı olduğunu söyledi.

Silifke'nin Arkum, Atakent ve Atayurt mahallelerindeki arıtma ve kanalizasyon sorunları için de çalışmaların başlatıldığını aktaran Seçer, altyapı sorunlarının giderileceğini kaydetti.

Kırsal mahallelerde yol ve su sorunlarının çözümü için de çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı dışında kalan bazı yollara da müdahale ettiklerini söyledi.

Seçer, yol çalışmalarına ilişkin, 'Biz toplam bütçemizin yaklaşık 4'te birini yol yapım birimine ayırıyoruz. Bitüm pahalı, petrol fiyatları arttı. Biz Türkiye'nin en kaliteli bitümünü kullanıyoruz. Kaliteli bitüm demek, kaliteli asfalt demek. Kaliteli asfalt demek, kaymak gibi yol demek' ifadelerini kullandı.

'Muhtarlarla diyaloğumuz son derece iyi'

Toplantının verimli geçtiğini belirten Seçer, muhtarlarla iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin çözüm odaklı çalıştığını belirten Seçer, 'Büyükşehir olarak gri alan bırakmıyoruz. Yapılabilecek olanlar yapılıyor, yapılmayacak olanlar için de neden yapılamayacağı uygun bir dille izah ediliyor. Birçok konuda, bizim alanımız olmadığı halde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarla diyaloğumuz son derece iyi' dedi.

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçer'e desteklerinin süreceğini ve birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.