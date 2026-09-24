Mersin'de kimya öğretmeni Sevda Erdoğan, evinde başladığı mum üretimini, üretici kadın stantları sayesinde geliştirerek kendi atölyesini kurdu. Kızı Mercan'ın isminden esinlenerek kendi markasını oluşturan Erdoğan, şimdi tasarladığı ürünlerle işini büyütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınlara sunduğu imkanlar kadınların yalnızca ürünlerini satabilecekleri alanlar oluşturmakla kalmıyor, hayallerine yeniden tutunmalarına da vesile oluyor. Bu kadınlardan biri olan Kimya Öğretmeni Sevda Erdoğan, 2020 yılında evinde başladığı mum üretimini, Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları sayesinde kendi işletmesine dönüştürdü. Erdoğan, şimdi kızı Mercan'ın isminin İngilizcesi olan 'The Coralart' markasıyla kendi tasarımlarını üretiyor.

'Uğradığım stant daha sonra benim işim oldu'

Erdoğan'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri, 2023 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları ile tanışması oldu. İlk standını Trafik Parkta açan Erdoğan, başlangıçta yalnızca ürünlerini sergilemek için dahil olduğu bu sürecin, zamanla kendi işinin temelini oluşturduğunu belirtti. Erdoğan, 'Uğradığım stant, artık benim için farklı bir ilgi alanına dönüştü. Serüvenim 3 yıl önce ilk defa Trafik Parkta açtığım stantla başladı. Benim için çok keyifli bir yolculuktu. İlk başta ne yapacağımı, nasıl olacağını, fiyatlandırma çalışmasının nasıl olacağını bilmiyorken, şimdi kendime ait bir atölyem var. Toplu siparişler aldım. Hem öğretmenliğime devam ettiğim hem de bir taraftan toplu siparişlerle hayatıma farklı bir bakış açısı kattığım bir işletmeye sahibim' dedi.

'Stantlar sayesinde, çevrem ve bağlantılarım da genişledi'

Stantlarda yer almaya başladıktan sonra yalnızca satışlarının değil, çevresinin ve bağlantılarının da genişlediğini anlatan Erdoğan, farklı organizasyonlarla ve kadın üreticilerle bir araya gelmesinin kendisine yeni kapılar açtığını söyleyerek, 'Bu stantlar sayesinde yolum çok büyük organizasyoncularla kesişti. Ya da çok fazla toplu alımlar oldu. Farklı iş kollarına mensup insanlarla bir araya geldik. Mesela başka kadın üreticilerle ortak paydalarda buluşup, ortak çalışma imkanımız oldu. Bu anlamda beni çok destekleyen bir serüven oldu. Mesele sadece size bir stant vermek gibi değil, sizi çok başka iş kollarıyla da bir araya getirmesi maddi ve manevi anlamda çok ciddi destek sağlamış oluyor' ifadelerini kullandı.

'Artık sadece hazır ürünlerin satışını değil, kendi tasarımlarımı da gerçekleştiriyorum'

Erdoğan, evde üretim yaptığı dönemde satışlarını yalnızca tanıdıkları aracılığıyla gerçekleştirebildiğini ve bunun da üretimini büyütmesini zorlaştırdığını belirtti. Üretici Kadın Stantları ile birlikte daha fazla kişiye ulaşmaya başladığını ifade eden Erdoğan, zamanla toplu siparişler almaya başladığını ve işinin tasarım boyutuna taşındığını anlatarak, 'Ben evde ürettiğim sırada, 3 yıl boyunca iğneyle kuyu kazıyordum. Satış yaparken eşinizden, dostunuzdan ve tanıdıklardan daha öteye gidemiyorsunuz. Ama ne zaman üretici kadın stantlarıyla birlikte bir yola başladım ve ilk standımı açtım, sonra çok başka iş kolları açılmaya başladı. Benim bu işe başlarken ilk amacım 'toplu sipariş alsam yeter' mantığındayken, artık iş tasarım boyutuna geçmeye başladı' diye belirtti.

Bu süreçte kendi markasını da oluşturan Erdoğan, kızı Mercan'ın isminin İngilizcesi olan 'The Coralart' adını verdiği işletmesini kurdu. Yaklaşık 2 yıldır kendisine ait bir atölyede üretim yapan Erdoğan, artık yalnızca hazır ürünlerin satışını değil, kendi tasarımlarını da gerçekleştiriyor.