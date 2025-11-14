Mersin’de küçük ölçekli balıkçılar, Büyükşehir Belediyesinin yüzde 100 hibeli malzeme desteğiyle ekipmanlarını yenileyerek daha güvenli ve verimli şartlarda avlanma imkanına kavuştu. Başkan Seçer, üreticiden balıkçıya tüm kesimlere yönelik desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, ‘Destek Büyükşehir Belediyesinden kısmet denizden’ sloganıyla düzenlenen ‘Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Dağıtım Töreni’ne katıldı. Törende, destek sağlanan 160 balıkçının yanı sıra tarımsal yetiştiriciler de unutulmadı, 46 yetiştiriciye mısır flake ve 27 yetiştiriciye güneş paneli dağıtımı da gerçekleştirilerek üretime çok yönlü destek verildi.

Karaduvar Balıkçı Barınağında gerçekleşen törende küçük ölçekli balıkçılara, ekipmanlarının yenilenmesine yönelik yüzde 100 hibeli malzeme desteği verildi. Program kapsamında dağıtılan malzemeler arasında tutya, balıkçı tulum takımı, polar ceket, çizme, can yeleği gibi çeşitli balıkçılık malzemeleri yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu desteği sayesinde geçimini denizden sağlayan balıkçılar, ciddi bir gider bütçesi olan malzeme masrafından kurtularak hem daha güvenli hem de daha verimli şartlarda avlanma imkânına kavuştu.

"Mersin’i ve ülkemizi kalkındıralım istiyoruz"

Başkan Seçer törende yaptığı konuşmasında, Büyükşehir Belediyesinin üretenin ve emek verenin yanında olduğunu dile getirerek, çalışmaların Mersin’i ve ülkeyi kalkındırmak amacıyla ilerletildiğini vurguladı. Mersin’in her geçen gün geliştiğinin altını çizen Seçer, "Mersin’de güzel şeyler oluyor. Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar her yerde çalışmalarımız takdir ediliyor" dedi.

"2019’dan bugüne, tarıma olan desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz"

Yapılan dağıtımlarla Akdeniz ilçesinde 160 balıkçının desteklerle buluştuğunu belirten Seçer, 27 yetiştiricinin güneş paneli, 46 yetiştiricinin ise yem desteğinden faydalandığını söyledi. Desteklerin Akdeniz ilçesi ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Seçer, "Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Akdeniz ilçemizde toplam 400 balıkçımıza bu malzeme desteğini yapıyoruz. Bunun da mali tutarı 3 milyon 396 bin TL. Ancak güneş paneli ve yem desteği ile birlikte 3 projenin toplam maliyeti 23 milyon 159 bin TL. Güneş panelleri ve yemlerimizin yarısını vatandaş, yarısını biz karşılıyoruz. Biz tarımı, 2019’dan bu yana hiç durmadan, miktarı artırarak desteklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Tarımsal İnovasyon Merkezi’nin temelini 2026’da atacağız"

Seçer, Halkkent’te yapacakları Tarımsal İnovasyon Merkezi ile ilgili de bilgi verdi. Merkezde üretim binası, sera, çocuk tarım alanı, hidroponik tarım alanı ve açık üretim alanı, tarım eğitim merkezi, tarımsal hizmetler dairesi hizmet binası, toprak analiz birimi, tarım akademisi olacağını ifade eden Seçer, "Halkkent’te 3 bin 800 metrekare üzerine yapılacak. Bunun da projesi tamamladı. 2026’da temelini atacağız. Kısa sürede bitiririz. Oraya çocuklarımız gelsin, tarımı anlatalım, tarımla tanışsınlar, ilgileri olsun, toprak analizleri yapılsın, eğitimler verilsin, seracılık öğretilsin istiyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşın parası bize emanet"

İmar planlarına takılan Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapımı için 4 yıldır uğraştıklarını kaydeden Seçer, projenin kısa süre içerisinde hayata geçeceğini söyledi. Sosyal Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunacak alanları sıralayan Seçer, "İçerisinde çok amaçlı salon, kadın çocuk atölyeleri, okuma salonu, çocuklar için Survivor park alanı var. 1 yılda bu tesisleri sizlere kazandırabiliriz" ifadelerine yer verdi. Seçer, vatandaşa verdikleri sözleri tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşın parası bize emanet. Sizlere daha fazla hizmet edebilmek, sizleri mutlu edebilmek, hayır duanızı ve teşekkürünüzü alabilmek için uykularımız kaçıyor" dedi.

"Mersin, tüm tarihlerin en yoğun yatırım yapıldığı süreci yaşıyor"

Hal Katlı Kavşağının çalışmalarına başladıklarını söyleyen Seçer, Kuyuluk, Sayapark, Mersinli Ahmet Caddesi Katlı Kavşağı ve kuzey tüp geçit projelerini de bir bir hayata geçireceklerini söyledi. Bu projelerin 2029 yılı sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Seçer "Köy yolları, Büyükşehir Belediyesine ait olan ana caddelerle ilgili son 5 yılda devrim yaptık. Bunun aksini kimse söylemiyor. Köylere de gidiyoruz ve üreticilerimiz hakkımızı veriyor, memnunlar. Yol yapım çalışmalarından, altyapı çalışmalarına muazzam bir çalışma düzenimiz var. Mersin, Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm tarihlerin en yoğun yatırım yapıldığı süreci yaşıyor" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyemiz borçlanma ve kredi bulma konusunda bir sorun yaşamıyor"

Mersin’de yapılacak raylı sistem için ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak mantıklı ve rasyonel bir karar alacaklarını belirten Seçer, "Artık raylı sistemler dönemine gireceğiz. Mevcut ekonomik konjonktürü de hesap ederek çok hızlı yapabilmek adına ‘tramvay mı yoksa metro mu yapalım’ ayrımı içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz borçlanma ve kredi bulma konusunda bir sorun yaşamıyor. Mali tablomuz iyi olduğu için borçlanma hususunda bakanlık da sıcak bakıyor. Biz de Mersin’in hayrına olan konu için herkesle görüşüyoruz" diye belirtti.

Üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı destekler ve Başkan Seçer’e balıkçılık kültürüne verdiği değeri destekleriyle gösterdiği için teşekkürlerini iletti. Program, projelerden faydalanan balıkçılara temsili malzeme takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.