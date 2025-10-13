Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de tüm vatandaşların eşit hizmet aldığını belirterek, "Biz yıllardır ‘iç tahkimat’ diyoruz. Yani içeride barışı, huzuru sağlamalısınız. Mersin’de bunu başardık" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Kahramanmaraş ve İlçeleri Derneği tarafından düzenlenen ’3. Geleneksel Pilav ve Piknik Etkinliği’ne katıldı.

Kuyuluk Piknik Alanında gerçekleştirilen etkinlikte Mersin’in kozmopolit yapısına dikkat çeken Başkan Seçer, "Mersin, Türkiye’nin bir özeti. Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların kardeşçe yaşadığı, Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Bu başarıda herkesin katkısı var" şeklinde konuştu.

"Mersin’de siyasi ezberler bozuldu"

2019 yerel seçimleriyle birlikte Mersin’de siyasi dengelerin değiştiğini vurgulayan Seçer, "Her siyasi görüşten yurttaşın oyunu alıyoruz. Eskiden sol partilere oy vermeyen seçmenler artık bizleri bağrına basıyor. Bu da belediyecilik anlayışımızın herkesi kapsadığını gösteriyor. Doğru yoldaysanız, halk bunun karşılığını veriyor" ifadelerini kullandı.

"Mersin’de sosyal barış sağlandı"

Mersin’de tüm yurttaşların eşit hizmet aldığını söyleyen Seçer, "Biz yıllardır ‘iç tahkimat’ diyoruz. Yani içeride barışı, huzuru sağlamalısınız. Mersin’de bunu başardık. Siyasi görüşü, inancı ya da etnik kimliği ne olursa olsun herkes eşit. Sosyal barışı Mersin’de inşa ettik" diye konuştu. "Kavgayla, ayrışmayla değil, birlikle kazanırız" diyen Seçer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından etkinlik, pilav ikramı, konser ve halaylarla devam etti.