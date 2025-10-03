Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB heyetiyle birlikte Japonya’da afet risk azaltma ve atık yönetimi uygulamalarını yerinde inceledi. Tokyo, Shibuya, Ishinomaki ve Sendai’de yapılan ziyaretlerde kentsel dönüşüm, sismik güçlendirme ve enkaz yönetimi konularında bilgi alındı.

Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı ile ortak yürütülen ‘Yerelde Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında Japonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Seçer’in başkanlığındaki heyet, kentsel planlama, yeniden inşa, sismik güçlendirme ve enkaz atığı yönetimi gibi önemli konular içeren proje çerçevesinde, Japonya’nın Tokyo, Shibuya, Ishinomaki ve Sendai şehirlerini ziyaret etti. Heyet, Japonya’nın afet yönetimi uygulamalarını yerinde inceleyerek, yeniden toparlanma sürecinde edinilen deneyimlerden faydalandı.

Tokyo Büyükelçiliği ve Shibuya Belediyesi ziyareti

Heyet Tokyo’da ilk olarak Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul’u ziyaret etti. Ardından Shibuya Belediyesinde Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Morita Katsuya Yukohiro heyete sunum yaparken, Shibuya İstasyonu çevresindeki kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma alanlarında incelemelerde bulunuldu.

2011 depremi ve tsunami etkileri yerinde görüldü

Heyet, 2011’deki Büyük Doğu Japonya Depremi ve tsunaminin etkilediği Ishinomaki şehrinde Afet Anıt Müzesi ve hasar gören Kadonowaki İlkokulunu ziyaret etti. Ayrıca, Machuzukuri Manbow Şirketi Kentsel Gelişim Birim Müdürü Tomohiro Kariya, yeniden yapılanma ve bölgeyi canlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sendai Belediyesi ile yapılan toplantıda Bölgesel Afet Önleme Planı, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları ele alındı. Katılımcılar, Sendai Şehri Kriz Yönetim Bürosu Afet Azaltma Teşvik Biriminin sunduğu VR gözlükler aracılığıyla deprem simülasyonu ile ihtimal senaryoları deneyimledi. TBB heyeti, Japonya Afet Müdahale Sistemleri Genel Şirketler Birliği (JDTS) tarafından yapılan sunum ile 2011 depremi sonrası uygulanan atık yönetimi stratejileri hakkında bilgilendi. Asbest içeren yapı malzemelerinin bertarafı gibi kritik konulara dair iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Sismik yenileme uygulamaları incelendi

Saha ziyaretleri kapsamında katılımcılara Japonya- Itabashi Belediyesi tarafından yürütülen ‘Depreme Dayanıklı Yenileme Teşvik Planı’ hakkında da bilgi verildi. Programda, bu çalışmaların uygulamadaki örneklerini yerinde gözlemlemek amacıyla Takashimadaira Konut Kompleksi ziyaret edilerek kompleksin sismik yenileme süreçleri ve elde edilen sonuçlar heyetle paylaşıldı.

"Deneyimleri paylaşmak çok önemli"

Başkan Seçer, yaptığı açıklamada, sahadaki teknik ziyaretlerin çok faydalı olduğunu belirtti. Doğu Japonya depreminin ve deprem sonucu ortaya çıkan tsunaminin verdiği zararları yerinde görme imkanı bulduklarını anlatan Seçer, Türkiye’nin de Japonya gibi deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke arasında karşılıklı öğrenmeye açık çok sayıda deneyim sunduğunu ifade etti. Seçer, "Deprem bizim de önemli sorun alanlarımız içerisinde bir afet ve bu konuda mukayese şansımız oldu. Biz de aynı afetleri yaşadık. Hem kendi uygulamalarımızın Japonya’daki uygulamalarla karşılaştırılması hem de burada incelediğimiz bazı uygulamaların Türkiye’de uygulanabilirliğini görmemiz, önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar kapsamında çok faydalı olacaktır" dedi.

"JICA’nın Türkiye-Japonya iş birliğine katkı sunmasını çok değerli buluyorum"

Japonya’nın afetlerden ders çıkararak mevzuatlarında değişikliğe gittiğini, dirençli şehirler oluşturmak için kapsamlı adımlar attığını vurgulayan Seçer, "Başta imar mevzuatlarında depreme dayanıklı konutlar yapmak için önemli şartlar getirmişler, denetimlerini artırmışlar, halkla, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği halinde bu konuda çalışmalarını sürdürmüşler" diye konuştu. Seçer, JICA ile yürütülen iş birliğine dairde açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki süreç içinde hem Türkiye Belediyeler Birliğimiz özelinde bazı ortak projeksiyonlar yapmaları hem de genel anlamda Türkiye-Japonya iş birliğine katkı sunmalarının çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Atıkları yönetemediğiniz zaman çevre sağlığını tehdit ediyorsunuz"

Seçer, ziyaretin özellikle afet sonrası atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre sağlığına zarar vermeden gerçekleştirilen bertaraf yöntemleri konusunda teknik bilgiler sunduğunu kaydetti. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’de atık yönetimi sorunu yaşandığını dile getiren Seçer, "Atıkları yönetemediğiniz zaman çevre sağlığını tehdit ediyorsunuz. Doğanızdan yeraltı sularına ve insan sağlığına kadar birçok olumsuz çevre faktörlerini bir araya getirmiş oluyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Seçer, söz konusu ziyaretlerin Türkiye’de yapılacak çalışmalara önemli bir referans olacağını da vurguladı.

"Bilgi birikimimizi artırmamız lazım"

Seçer, afet yönetiminin sadece kriz anını değil, öncesindeki hazırlık ve risk azaltma süreçlerini kapsaması gerektiğinin altını çizerek "Bu konularda daha hazırlıklı olmamız, bilgi birikimimizi artırmamız ve uygulamalarımızı daha iyi yapmamız lazım. Bu ziyaretler de afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için çok önemli bilgiler edinmemizi sağlıyor. Japonya hükümetine ve JICA’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

TBB heyetinin Japonya programı JICA Genel Merkez ziyaretiyle son buldu.