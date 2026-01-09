Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. Ziyarette basının demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Seçer, 'Basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvettir' dedi.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetimi tarafından karşılanan Seçer'e çiçek takdim edildi. Gazetecilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Seçer, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Türkiye'de ve dünyada basın özgürlüğünün zor bir süreçten geçtiğini belirten Seçer, gazetecilerin baskılar, yargı süreçleri ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Basının toplum adına denetleyici bir güç olduğunu vurgulayan Seçer, demokrasilerde kuvvetler ayrımının yanında basının da dördüncü kuvvet olarak önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, 'Basın olayları duyurmazsa toplum birçok gelişmeden haberdar olamaz, bu durumda demokrasiden söz edilemez' diye konuştu.

Dijitalleşmenin basına hız kazandırdığını ancak gazetecilik etiği ve denetim açısından yeni zorluklar da doğurduğunu kaydeden Seçer, tüm sorunların temelinde demokrasi eksikliğinin bulunduğunu belirtti. 'Demokrasi olmazsa ekonomi de özgürlükler de güven vermez' diyen Seçer, 2026 yılının barış ve demokrasi açısından umut getirmesini temenni etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, kentte basın mensuplarına özel 'Kent Katılımı Buluşmaları' düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Mersin'in marka kent olma yolunda ilerlediğini söyleyen Seçer, kentin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 12 basamak birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleştiğine dikkat çekti.

Mersin'in stratejik konumu, limanı, iklimi ve insan kaynağıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Seçer, spor kulüplerinin sorunlarına da değinerek Mersin İdman Yurdu'na kentin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Ulaşım, altyapı ve kent içi yatırımlarla başarılı bir yerel yönetim süreci yürüttüklerini belirten Seçer, Mersin'in her alanda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ise gazeteciliğin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, özgür ve güçlü bir basının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.