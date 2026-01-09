Mersin Valiliği koordinasyonunda 2025 yılında yürütülen çevre denetimleri kapsamında, çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri tespit edilen 132 işletmeye 60 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulandı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde, kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreyle uyumlu faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, 2025 yılı içerisinde toplam bin 631 çevre denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 132 işletmeye, toplam 60 milyon 597 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.

Halk sağlığının korunması, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.