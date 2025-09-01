Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret eden zabıta heyeti, kent huzuru için yapılan çalışmaları paylaştı. Seçer, zabıtanın 2 asırlık geçmişe sahip köklü bir teşkilat olduğunu vurgulayarak, "Bakış açımız en güçlü zabıta teşkilatlarından birine sahip olmak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan şube müdürleri, ‘Zabıta Teşkilatı’nın 199. Kuruluş Yıl Dönümü’ ve ‘Zabıta Haftası’ dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Başkan Seçer ziyarette, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası’nı kutlayarak, Mersin Büyükşehir olarak bakış açılarının en güçlü zabıta teşkilatlarından birine sahip olmak olduğunu vurguladı.

"2 asırlık geçmişi olan bir teşkilat"

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ile Mersin halkının huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilmesi için çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Zabıta Teşkilatı 2 asırlık geçmişi olan bir teşkilat. Belediyemizde diğer birimlerimiz gibi Zabıta Birimimizin de görevi Mersin halkına huzurlu bir yaşam sağlamak. Diğer bütün dairelerimiz ve 12 binden fazla çalışanımız da bunun için gayret sarf ediyor. Siz de önemli katkılar sunuyorsunuz" dedi.

"Bakış açımız; en güçlü zabıta teşkilatlarından birine sahip olmak"

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluk alanlarında, haller ve otogarların bulunduğunu, vatandaşların rahatça yürümelerini sağlamak için kaldırımlardaki işgallere müdahale edebildiklerini ve parklardaki birliği, dirliği, asayişi, düzeni ve tertibi sağlamak olduğunu kaydeden Seçer, bunun gibi birçok alanda da kente önemli katkılar yaptıklarından söz etti.

Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın güçlü olmasının önemine de değinerek, personel, teknik alet-ekipman, araç-gereç gibi konularda da bakış açılarının en güçlü zabıta teşkilatlarından birine sahip olmak olduğunu da söyledi.Seçer,"Çünkü Mersin Türkiye’nin en önemli kentlerinden bir tanesi. Önemli bir metropol. Burası, kayıtlarda görülmeyen ama resmi nüfusun 600-700 bin üzerinde rakamlara ulaşan insanların yaşadığı bir şehir. Biz burada toplamda fiili olarak 2,5 milyondan fazla insana hizmet götürüyoruz" diye konuştu.

"Mersin Türkiye’nin barış, huzur, kardeşlik açısından da parmakla gösterilen bir şehri"

Mersin’in, Türkiye’nin en hızlı gelişen, kalkınan ve enerjisi son derece yüksek olan bir kenti olduğundan bahsederek, sosyolojisinin de bir o kadar çeşitli olduğuna değinen Seçer, "Mersin göçlerle büyümüş bir kent. Türkiye’nin bütün renklerinin bir arada olduğu bir kent. Ayrıca Türkiye’nin barış, huzur, kardeşlik açısından da parmakla gösterilen bir şehri. Bu duruma hepimizin ve sizlerin de katkısı var. Bugüne kadar hangi anlayışla çalıştıysak, bundan sonra da üzerine koyarak ve daha iyisini yapma gayreti içerisinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu da konuşmasında, zabıtanın görev alanının çok geniş olduğuna vurgu yaparak bilgi verdi.

Ziyarette Zabıta Teşkilatı tarafından Başkan Seçer’e çiçek takdimi yapıldı.