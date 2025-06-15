Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 3. Dönem Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’yla 1 buçuk ton bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdıklarını ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesini önlediklerini belirtti.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdikleri Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’yla öğrenciler tarafından toplanan 1 buçuk ton bitkisel atık yağın yeniden kazanımıyla ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti. Yarışma ile öğrencilerin sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, ilçede doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirdiklerini kaydetti.

"Sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz"

Yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan projeleri uygulamaya almaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "İlçemizde geleneksel olarak düzenlediğimiz Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışmamız, doğa ve çevre dostu nesilleri yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz projelerimiz arasında yer alıyor. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde ve Canik Orman Okulumuzda sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında çocuklarımızı ve gençlerimizi uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışmamız ve sıfır atık farkındalık etkinliklerimizle çocuklarımız ile birlikte toplumumuzda da sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ortak evimiz dünyanın geleceği sürdürülebilir çevre bilinciyle mümkündür. Bu bilinçle hareket eden, doğa ve çevre için farkındalık oluşturan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ödül töreninin ardından Canik Sıfır Atık Marketi ve Canik Sıfır Atık Aracı projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Canik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine ayrıca AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, Canik Belediye Meclis Üyeleri, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.