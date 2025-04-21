SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehrin 17 ilçesindeki öğrencileri bilim, tarihi sergileri, planetaryum gösterimleri ve bilim söyleşileriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

CANİKFEST Öğretmen Buluşmaları programıyla branşlarında örnek çalışmalar ve projeler hazırlayan eğitimciler bilgi, tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle ve vatandaşlarla paylaştı. Eğitimcilerin interaktif eğitim, oyun temelli eğitim, deney ve gözleme dayalı eğitim uygulamalarına yönelik katılımcılara bilgiler verdiği programda, eğitim üzerine 7 farklı konu başlığında söyleşiler gerçekleştirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CANİKFEST çerçevesinde programların devam ettiğini ifade ederek, 24, 25 ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı’nda düzenleyecekleri CANİKFEST festival ana programında gençlerle ve vatandaşlarla bilim, teknoloji ve sanat yolculuğunda buluşacaklarını belirtti.

Festival çerçevesinde eğitim alanında örnek çalışmalar gerçekleştiren eğitimcileri öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya getirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "CANİKFEST programlarımız çerçevesinde branşlarında gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla eğitim ve öğretim sürecine katkılar sağlayan örnek eğitimcilerimizi öğrencilerimizle ve hemşehrilerimizle bir araya getirdik. Ayrıca, şehrimizin 17 ilçesindeki öğrencilerimizi bilim tarihi sergileri, planetaryum gösterimleri ve bilim söyleşileriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 24, 25 ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı’nda gerçekleştireceğimiz festival ana programımızda çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle bilim, teknoloji ve sanat dolu günlerde buluşacağız" dedi.