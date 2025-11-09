Samsun’un Canik Belediyesi, kadınları yapay zekâ araçları ve dijital girişimcilik alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturuyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, mesleki istihdam atağımızı sürdürüyoruz" dedi.

Canik Belediyesi, yenilikçi teknolojilerin eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında getirdiği fırsatları konu alan eğitim programlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kadınların mesleki istihdamına yönelik örnek projeleri de hayata geçiren Canik Belediyesi, ‘Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Girişimcilik’ eğitim programına başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan eğitim programında kadınlar, yapay zekâ araçlarının kullanımından, iş modeli tasarımına kadar yapay zekâ ve girişimcilik ile ilgili 11 konuda uygulamalı eğitimle bir araya gelecek.

Canik’te eğitime yönelik çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’te hanım kardeşlerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, mesleki istihdam atağımızı sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizi mesleki istihdama yönelik uygulamalı eğitim programlarıyla buluşturmayı sürdürüyoruz. Hanım konaklarımızda sürdürdüğümüz mesleki eğitimler ile birlikte hanım kardeşlerimizi, yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin getirdiği iş fırsatları ve yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına yönelik eğitim programlarıyla bir araya getiriyoruz. Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Girişimcilik eğitim programımızla hanım kardeşlerimizi yapay zekâ araçlarıyla tanıştırırken, ayrıca onları dijital girişimcilik hakkında bilgilendireceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerle mesleki istihdamda öncü olmaya devam ediyor, hanım kardeşlerimize yönelik uygulamalı eğitim programları gerçekleştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son gün 17 Kasım

Canik Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle hayata geçirilen ’Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Girişimcilik’ eğitim programında; 18 ile 40 yaş aralığındaki kadınlar için yapay zekâ araçları, yapay zekâ araçlarının kullanımı, veri analizi, otomasyon sistemleri, dijital girişimcilik, sosyal medyada yapay zekâ araçlarıyla dijital içerik üretimi, etkili sunum teknikleri, yatırımcı farkındalığı, iş modeli tasarımı, kadın girişimciler için hibe ve destekler, dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık olmak üzere 11 konuda uygulamalı eğitim düzenlenecek. Eğitim sürecinin ardından yapay zekâ araçları kullanarak geliştirdikleri iş projelerini sergileyecek olan kursiyer kadınlara, iş ve meslek danışmanlığı desteği de sağlanacak. Canik Belediyesi’nin kadın istihdamında farkındalık oluşturduğu sertifikalı eğitim programına başvurular, 17 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Ayrıca, Canik Belediyesi ve OKA’nın sosyal medya hesapları üzerinden eğitim içerikleri ve başvuru sürecine dair detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.