Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara belediye düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri’nde yüzde 30 oranlarında indirim uygulanmasını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara özel indirim uygulamalarını 2025 yılında da sürdürmeye devam ettiklerini ifade etti. Emekli vatandaşlara Canik Belediyesi sosyal tesislerinde yer alan düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralamalarda yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri’nde yüzde 30 oranında indirim uygulamasına bu yılda devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emekleri ile ülkemize değer üreten emekli vatandaşlarımızın her daim yanındayız" dedi.

2025 yılında emekli vatandaşların sosyal refah düzeylerini arttırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Emekliler Yılı’nda, emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve ekonomik destek sağlayan uygulamalarımızı 2025 yılında da sürdürüyoruz. Bu çerçevede, emekli vatandaşlarımızın belediyemize ait düğün salonlarına çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, belediyemiz Canik Meşe Tesisleri’nde yüzde 30 oranında indirim uygulamamıza bu yılda devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımızın, değerli ailelerinin, ekonomik ve sosyal refah düzeyine katkılar sunan yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.