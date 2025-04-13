Samsun’un Canik Belediyesi tarafından hazırlanan ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olan Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başlıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CANİKFEST ile 60 binin üzerinde vatandaşımızı bilim, teknoloji, siber güvenlik ve yapay zeka etkinlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah, festivalimiz süresince hemşehrilerimizle ve gençlerimizle birlikte bilim, teknoloji ve sanat dolu günlere imza atacağız" dedi.

Canik Belediyesi’nin bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yüzlerce etkinlik, bilim söyleşileri, bilim sergileri, atölye çalışmaları ve planetaryum gösterileri gerçekleştireceği CANİKFEST başlıyor. CANİKFEST kapsamında 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun’un 17 ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bilim söyleşileri, bilim tarihi sergileri ve planetaryum gösterileri gerçekleştirilecek. 24, 25 ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenecek olan ana festival programı çerçevesinde ayrıca, Samsun’daki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarına yönelik branşlarında örnek çalışmalar gerçekleştiren eğitimcilerin katılımıyla söyleşi programları düzenlenecek.

"60 binin üzerinde vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz"

CANİKFEST ile 60 binin üzerinde vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini ve festival programı kapsamında vatandaşları alanında uzman isimlerle bir araya getireceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, atölye etkinlikleri, söyleşiler, deney ve gözlem etkinlikleri eşliğinde dolu dolu bir festival programının vatandaşları beklediğini ifade ederek, "Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olma özelliğini taşıyan CANİKFEST’in başlangıcını, 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında şehrimizdeki okullarda düzenleyeceğimiz bilim söyleşileri ve bilim tarihi sergileri ile yapıyoruz. Bilim, teknoloji ve sanat rüzgarının hız kesmeden süreceği CANİKFEST’le öğrencilerimizle bir araya gelecek, 24, 25 ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz festival ana programımızda binlerce vatandaşımızı ağırlayacağız. CANİKFEST ile 60 binin üzerinde vatandaşımızı bilim, teknoloji, siber güvenlik ve yapay zekâ etkinlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah, festivalimiz süresince hemşehrilerimizle ve gençlerimizle birlikte bilim, teknoloji ve sanat dolu günlere imza atacağız" diye konuştu.

CANİKFEST ile Milli Teknoloji Hamlesi konusunda toplumsal farkındalığı arttırmayı da hedeflediklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Milli Teknoloji Hamlesi ideali, bilim, teknoloji ve sanat konularında toplumsal farkındalık oluşturacağımız festivalimize verdikleri katkılar ve desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın’a, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanımız Ömer Kökçam’a ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na kabul edilen bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yüzlerce etkinlik düzenlenecek olan CANİKFEST’in etkinlik takvimine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, CANİKFEST sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.