Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede Ramazan geleneklerini yaşattığı Canik Şehr-i Ramazan Serüveni kapılarını çocuklara ve vatandaşlara araladı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, asırlık Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği Canik Şehr-i Ramazan Serüveni’yle çocuklar, Ramazan ayında birbirinden özel etkinlikler, aktiviteler ve ödüllü yarışmalarla buluşmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşın geleneksel Ramazan eğlenceleri ve birbirinden özel etkinlikle buluşacağı Canik Şehr-i Ramazan Serüveni’nin ilk durağı olan Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde çocuklarla ve vatandaşlara bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklarla birlikte sahne gösterilerini izleyip onlara hediyeler verdi.

Ramazan ayı boyunca mahallelere kuracakları Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırıyla çocukları geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerine ilginin bu yılda yüksek olduğunu belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’te geleneği bu yıl da sürdürdüklerini ifade ederek, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni ile asırlık Ramazan geleneklerimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımızı geleneksel Ramazan eğlenceleri başta olmak üzere 36 farklı etkinlik, sahne gösterileri ve aktiviteyle bir araya getiriyoruz" dedi.

Tarihi Ramazan geleneklerinin yaşatılmasına, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi toplumsal değerlerin daha güçlü hale gelmesine katkı sunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde bu yılda geleneği sürdürüyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizle çocuklarımızı geleneksel Ramazan eğlenceleri ve sahne gösterileriyle buluşturuyoruz. Ailelerimizin keyifli anlara ortak olduğu bir Ramazan ayı geçirmelerine vesile oluyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimize ailelerimiz ilgiyle katılmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca binlerce çocuğumuzu ve hemşehrimizi Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizde ağırlayacağız. Etkinliklerimize ilgiyle katılan tüm ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan’ı Şerif’imiz mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı fener alayı ile karşılandı

Canik’te Ramazan coşkusu dört bir tarafta yaşanırken ilçede Ramazan ayının gelişi fener alayı eşliğinde karşılandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 7’den 70’e ilginin yüksek olduğu fener alayı programında çocuklarla ve vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerine katılan aileler Canik’te Ramazan geleneklerinin yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.