Malatya’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve özellikle kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar veren zirai don olayının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Zirai donun etkilerinin sahada detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaşanan felaketin ardından çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bilgi sunduğunu ifade etti.

Başkan Er, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya’mızı derinden etkileyen zirai don sonrası yaptığımız istişareler ve saha incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdim. Gerek İstanbul’da gerekse de İstanbul’dan Ankara’ya geçerken uçakta kendilerine zirai donun etkilerini detaylı şekilde arz ettim. İlgi ve destekleri için hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.