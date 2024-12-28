Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Şahin, Prof. Dr. Doğan’a yeni görevinde başarılar diledi ve bu görevin üniversite ile şehir için hayırlı olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Şahin’e teşekkür etti. Prof. Dr. Doğan, Gaziantep Üniversitesinin şehre ve bölgeye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Şahin ve Rektör Doğan karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.