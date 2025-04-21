Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün Antalya City Expo Fuarına ziyaret etti. Başkan Pütün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekle ile bir araya gelerek şehircilik ve teknolojik dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulundu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Antalya’da düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği Antalya City Expo Fuarına ziyarette bulundu. Fuarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekle

ve diğer belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Pütün şehircilik ve teknolojik dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, fuarda stant kuran Çameli ve Merkezefendi Belediyelerinin stantlarını gezdi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün; fuar ziyaretinin ardından Akdeniz Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda Beyağaç’ın geleceğine yönelik birçok Belediye Başkanıyla görüşme yapan Başkan Pütün, "Halkımızın ihtiyaçlarını biliyor, çözüm üretmek adına Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelerle iş birliğini sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler için birlikte çalışıyoruz" dedi.