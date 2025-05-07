Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği toplantısına katılan Beyağaç Belediye Sezayi Pütün, Beyağaç Belediyesi 14. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 30 Ağustos’ta yapılacağını müjdeledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklama bu yıl 14. kez yapılacak olan Beyağaç Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin tarihini müjdeleyen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Ata sporumuz yağlı güreşin geleceği için yapılan bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Beyağaç olarak ata mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Beyağaç Belediyesi 14. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Beyağaç Er Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca 29 Ağustos 2025 Cuma akşamı Beyağaç Demokrasi Meydanı’nda Mustafa Yıldızdoğan’ı hemşehrilerimizi buluşturacağız. Şimdiden tüm halkımızı bu coşkulu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.