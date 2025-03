Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının barış, sevgi ve kardeşlik duygularının derinleştiği bir ay olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayı; cehennemden kurtuluş için bir müjde; yardımlaşma ve dayanışmanın ayıdır. Oruç tutarak ruhumuzu ve bedenimizi sıhhate kavuşturan Ramazan, sabrı pekiştirme, Allah’a yakınlaşma ayıdır. İftar sofralarında sevdiklerimizle bizleri bir araya getirerek kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiği gibi ihtiyaç sahiplerine el uzatarak yardımlaşma ve paylaşmanın önemini de bizlere öğreten mükemmel bir öğretmendir. Üç Ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, her anını dolu dolu yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ın tüm İslam alemine sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı olsun."