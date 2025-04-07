Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; bayram tatili dönüşü Melikgazi Belediyesi ana ve ek hizmet binası, İnecik Şantiyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezini ziyaret ederek mesai arkadaşları ile bayramlaştı.

Bayram öncesi ve bayram süresince çalışarak Melikgazili vatandaşlara rahat ve huzurlu bir bayram yaşatan personeline teşekkür eden Başkan Palancıoğlu; "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın pekiştiği mübarek bayram günlerini bir kez daha hep birlikte yaşadık. Melikgazi’mize hizmet ederken gösterdiğiniz özveri, güler yüz ve içtenliğiniz, belediyemizin de yüzü oluyor. Sizlerin çalışması ile Melikgazi’miz daha da güzelleşiyor. Sizler sayesinde belediyemiz daha güçlü, daha çok hizmet ve insan odaklı hale geliyor. Melikgazi Belediyesi ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden gayretle çalışıyoruz. Biz, büyük bir aileyiz. Önce insan diyerek rekor değerinde birçok projemizi hayata geçirdik. Yeni projelerimiz ve yatırımlarımız da devam edecek. Türkiye’de en çok okul, en çok sağlık merkezi, en çok park yapan belediyeyiz. Melikgazi Türkiye’de en fazla yatırımın yapıldığı belediyelerin başında geliyor. Melikgazi’mize okul, sağlık merkezi, cami, Kur’an kursu, kütüphane, sosyal tesisler, parklar, yeni yollar ve kentsel dönüşüm gibi birçok hizmeti kazandırdık. Belediye hizmetlerini büyük bir özveriyle yürüten siz değerli personelimize emekleri için teşekkür ederim. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. İlçemizdeki başarı hepimizin başarısı. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük ailenin bir parçasısınız. Rabbim sağlık ve huzur içinde ülkemize daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte güzel ilçemiz Melikgazi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.