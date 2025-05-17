Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrenciler; okul bünyesinde düzenlenen pasta atölyesinde hem eğlendi hem de öğrendi.

Etkinlikte; Adem Dursun Usta’nın rehberliğinde pasta yapımı üzerine uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, usta isimden pasta yapımının inceliklerini öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Atölyeye Sema Bayram da katkıda bulunarak öğrencilere destek verdi. Etkinliği koordine eden Okul Müdürü Bülent Köseoğlu; "Hilal Kurum Bölük, Emre Özcan ile Ercan Erbaş ve diğer katkı sunan tüm isimlere teşekkür eder, öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunacak bu tür çalışmaların devamını dileriz" dedi.