Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, müzeler şehir Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirterek, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası’nı kutladı.

Kadim kent Kayseri’yi ‘açık hava müzesi’ şeklinde niteleyen Başkan Büyükkılıç, temasına göre pek çok müzeyi hayata geçirerek, mevcut müzelerin tadilatını gerçekleştirerek tarihi ve kültürel birikimindeki zenginlikler şehri Kayseri’yi yurt içi başta yurt dışına da tanıtmayı hedefliyor. Bu süreçte son olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki eşsiz doğa ve tarih değeri Koramaz Vadisi’ni anlatan Koramaz Vadisi Müzesi’ni Kayseri ile birlikte tarih ve turizm alanına kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent tarihi ve turizmi noktasında da büyük bir ivme alan Kayseri’nin Müzeler Haftası’nı tebrik etti.

Kent tarihi ve tanıtımına yarım milyar TL’lik katkı

Selçuklu Uygarlığı ve Tip Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçesinde Kent Müzesi, Develi ilçesinde Kent Müzesi, Yeşilhisar ilçesinde hamamın müzeleştirilmesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi gibi yapılan ve yapılmakta olan müzelerin yer aldığına işaret eden Büyükkılıç, kazı çalışmalarına verilen destekler, müze güçlendirmeleri, proje ve uygulamaları, restorasyon ve onarım çalışmaları benzeri pek çok faaliyet ile kent tarihi ve tanıtımına 6 yılda yaklaşık yarım milyar TL’lik katkı sağladıklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 1 hafta boyunca Kayseri’yi anlatan müzelerin açık ve ücretsiz olacağını duyurarak Kayserililerin Müzeler Haftası’nı tebrik etti.