Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, şu değerlendirmelerde bulundu; "19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelemizin başlangıcı, Türk milletinin azmi, uyanışı, dirilişi ve küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin kudretine güvenerek tam bağımsız bir devlet idealiyle yola çıktıkları bu tarihi günün 106. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz."

Başkan Gülsoy mesajında, 19 Mayıs’ın yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir duruş olduğunu vurgulayarak; "19 Mayıs, Türk milletinin hiçbir şartta bağımsızlıktan taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Aynı zamanda işgale uğramış milletlere umut olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi olmuştur. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; çağın gerekleri istikametinde kendilerini en iyi şekilde yetiştireceklerine ve cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Ulu Önder Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözleriyle emanet ettiği cumhuriyetimizi gençlerimizle birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Kendi tarihini ve kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan gençliğimiz; dün olduğu gibi bugün de, ülkemize yönelen tehditlere karşı en güçlü cevabı verecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy mesajını; "Devlet, millet ve iş dünyası olarak gençlerimize sahip çıkmalı, onlara rehberlik etmeli ve fırsatlar sunmalıyız. Daha müreffeh bir Türkiye’nin yolu, güçlü ve donanımlı bir gençlikten geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızı canları pahasına savunarak bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.