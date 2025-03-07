Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatrosu’nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Seyir terası, oturma alanları ve yürüyüş yolları tamamlanan antik tiyatronun yeni düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Faruk Özlü, kazı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ve restore edilerek dünya mirasına kazandırılması hedeflenen Konuralp Antik Tiyatrosu’nu gezdi. Büyük önem verdiği Konuralp Antik Tiyatrosu çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Faruk Özlü’ye, Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan da eşlik etti. Tiyatronun üst kısmında kurulan ve toplamda bin 100 metrekarelik taban alanına sahip olan çadırı inceleyen Özlü, çadır içi ve çevresinde yapılacak düzenlemeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretçilere tarihi dokuyla iç içe eşsiz bir seyir keyfi sunmak amacıyla, seyir terası, ahşap oturma alanları ve yürüyüş yolları gibi yatırımların yapıldığı Konuralp Antik Tiyatrosu’nun, yeni düzenlemelerle cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.