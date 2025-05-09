Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhuriyet Mahallesi halkı ile buluştu. Vatandaşa birçok konuda bilgi veren Özlü, "Seçimden seçime halkın karşısına çıkanlardan değiliz" diyerek popülist politikalara karşı kalıcı yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Başkan Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının dördüncü buluşmasında Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya mahalle halkı büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce’de 5 yıl önce başlattıkları halk buluşmalarının genel merkez tarafından "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adı altında tüm Türkiye’ye yayıldığını belirterek, "Vatandaşımız artık doğrudan muhatabına soru sorabiliyor. Bu çok kıymetli bir adım" dedi. Şengüloğlu, ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırılan Bilim Merkezi’nin de Türkiye genelinde sayılı örneklerden biri olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanımıza bu hizmeti Düzce’mize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu biz vizyondur, bakış açısıdır. Daha çok hizmette buluşmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

"Eserler üretiyoruz"

Başkan Faruk Özlü, mahalle toplantılarının halkla doğrudan temas kurma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz seçimden seçime oy istemek için gelenlerden değiliz. Her dönem işimizin başında, mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelen onları dinleyen, onların dertlerine çözüm üretmeye çalışan bir siyasi partiyiz. Hiçbir zaman popülist davranmadık. İnsanları kolay yapılabilir işlerle mutlu etmenin yoluna gitmedik. Her zaman kalıcı eserler ortaya koymaya çalıştık. Bu şehrin çehresini değiştirmek için çok önemli kararlar aldık ve bunları uyguluyoruz. Seçimlerden önce 100 proje vaat ettik. Bu 100 projeden bir kısmını tamamladık, hizmete açtık. Mesela bunlardan birisi Asar Deresi üzerinde inşa ettiğimiz köprüler, park, bahçe ve restorandır. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Çünkü teknik sorunlar çıktı. Bir iş çok kolay olmuyor. Şimdi ikinci ve üçüncü etabını yapacağız" dedi.

Faruk Özlü, Düzce genelinde başlatılan altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi. Şehrin içme suyu altyapısının tamamen yenileneceğini, bin 250 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşeneceğini ifade eden Özlü, "Bu projeyle birlikte Düzce’nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını çözüyoruz. Proje maliyeti 45 milyon Euro. Yağmur suyu hatlarını da bu kapsamda yeniliyoruz. Ayrıca büyük bir arıtma tesisi inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitim ve Araştırma hastanemiz olacak"

Özlü, Düzce’ye yapılacak yeni hastane projesine de değinerek, 1000 yataklı hizmet verecek hastanenin Eğitim ve Araştırma statüsünde olacağını ve yoğun bakım kapasitesinin artırılacağını belirtti. Özlü, "Yeni hastanemizle birlikte Düzce’ye daha fazla uzman ve akademik kadro gelecek" dedi.

Toplantı sırasında vatandaşlardan gelen sorular da yanıtlandı. Depremde zarar gördüğü için yıkılan 19 Mayıs İlkokulu’yla ilgili soruya yanıt veren Başkan Özlü, okulun yeniden yapılması için girişimlerin sürdüğünü belirterek, "İl başkanları toplantısında bu konu Cumhurbaşkanımıza iletildi. İlgili bakanlıklara talimat verildi. Takibini yapıyoruz" dedi.

Başkan Özlü, toplantıya katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Düzce’nin tüm mahallelerinde bu toplantıların süreceğini ifade etti.