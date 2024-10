Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam’ın da aralarında bulunduğu heyet ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

Genel Merkez Yöneticileri ile Düzce Şubesi yönetiminden isimlerin de katıldığı ziyarette, Başkan Özlü Düzce’nin sanayi ve ticaret alanında gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında bilgiler verdi. Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, “MÜSİAD bizim gözbebeğimiz, günümüzün Ahi Evran teşkilatı. Çok önemli görevlerde bulunuyor. Yurt dışında 83 ülkeye ulaştık, 93 şubemiz var. Dünyanın her bir bölgesinde Anadolu’nun kadim kültürüne ve geleneklerine bağlı arkadaşlarımız var. Hem yurtiçinde, hem yurtdışında yapılanmasını tamamlamış, yaşadığı şehirlere değer üreten, ülkemize ve bütün insanlığa katma değer üretmek için canla başla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tamamen gönüllü bir hareketiz. İnşallah sizlerin de desteği ile Düzce’mize yakışır hizmetleri arkadaşlarımız yapacaktır. Belediyemize her türlü katkıyı vermeye hazırız. Biz de burayı çok seviyoruz. Düzce’nin gelişmesi ve kalkınması için her türlü katkıyı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Asmalı, 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara Başkan Özlü’yü de davet etti.

Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Faruk Özlü’ de iş dünyası ile belediye arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonunda Mahmut Asmalı tarafından Başkan Özlü’ye ‘Tüketim Ekonomisinden Kanaat Ekonomisine Geçiş-Sürdürülebilir Ekonomi Raporu’ ve ‘Yetim Hamilik Sertifikası’ takdim edildi.