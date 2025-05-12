DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri tarafından Körpeşler Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrencilere yönelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Tanıtımı etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklara; acil bir durumda nasıl ambulans çağrılacağı, hangi hallerde 112’nin aranması gerektiği ve 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konularda uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca, "Ambulans nedir?", "Ambulans çeşitleri nelerdir?" ve "Trafikte ambulansa geçiş üstünlüğü nasıl sağlanmalı?" gibi temel konular da öğrencilere uygun bir dille aktarıldı.

Eğlenceli ve öğretici geçen etkinlikte, okul bahçesine getirilen ambulans öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Minikler ambulansın içine binerek, içerisinde bulunan medikal cihazları yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, ambulansta hastaya yapılan müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ‘Minik 112 Projesi’ ile amaçlarının; öğrencileri acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirmek, ambulans donanımını görsel olarak tanıtmak ve çocuklarda sağlıklı yaşam bilincini artırmak olduğunu belirtti. Bu tür farkındalık eğitimlerinin, geleceğin teminatı olan çocuklar için büyük önem taşıdığını vurguladı.