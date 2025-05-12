DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin araç kontrol edilirken 240 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 5-11Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin araç, 2 bin motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 756 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 240 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.