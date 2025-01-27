Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel yangın çıkan kıl çadır üretim imalathanesindeki ekiplerin söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek, "Can kaybı olmaması en büyük teselli" dedi.

Yangın, Olukbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kıl çadır imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm imalathaneyi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bozdoğan Belediyesi’ne ait kepçe ve tankerlerin de destek verdiği yangın yerine giden Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Çıkan yangında can kaybı olmadığını belirten Başkan Özel, “Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleriyle birlikte, kepçe ve tankerlerimizle söndürme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Can kaybı olmaması hepimiz için büyük bir teselli” dedi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevreye sıçramasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.