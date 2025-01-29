Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlara ve üreticilere destek olmak amacıyla ilçe genelinde yaklaşık 4 bin haneye 100 ton patates dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Başkan Özdoğan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu çalışmanın hem üreticilere hem de Hacılar sakinlerine katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Özdoğan, patates dağıtımının tüm ilçeyi kapsadığını vurgulayarak, “Hacılar Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizde toplamda 100 ton patatesi hanelerimize ulaştırıyoruz. Hem üreticimize destek olmak hem de ailelerimizin mutfaklarına katkı sunmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Dağıtım sürecinde halkımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

"Dayanışma ve paylaşma geleneğimizi sürdürüyoruz"

Başkan Özdoğan, bu çalışmanın sadece bir sosyal destek faaliyeti olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünün bir yansıması olduğunu ifade ederek, “Bu projeyle, tarımsal üretimi destekliyor ve aynı zamanda ilçemizdeki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. İlçe genelinde tüm vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmamızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluyoruz,” şeklinde konuştu.

Hacılar Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen dağıtım çalışmaları, ilçe genelindeki her haneye ulaşacak şekilde planlanıyor. Başkan Özdoğan, “Dağıtımlarımızı tüm mahallelerimizde büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, yaklaşık 4 bin haneye 100 ton patates ulaştırmış olacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için her zaman öncelikli” ifadelerini kullandı.

Patates dağıtımı ilçe genelinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar Hacılar Belediyesi’nin bu anlamlı desteği için Başkan Bilal Özdoğan’a teşekkürlerini iletti. Başkan Özdoğan, sosyal destek çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurguladı.