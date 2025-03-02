Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir yardım gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında taleplerini ileten Şahnaz Yılmaz ve Döndü Usta adlı vatandaşlara akülü sandalyeleri teslim edildi.

Başkan Özdoğan; Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Ramazan’ın bereketiyle, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İl Başkanlığımız, İlçe Başkanlığımız ve belediyemizin işbirliğiyle böyle güzel bir hayra vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan; "Hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek bizim için bir vazife. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla halkımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Akülü sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, Başkan Özdoğan ve İl Başkanı Okandan’a teşekkür ederek, desteklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hacılar Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek.