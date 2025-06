Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen KAYMEK El Sanatları Sergisi’ni gezerek, Hacılar kadınlarının el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Başkan Özdoğan; sergide yaptığı açıklamada kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de toplumsal hayata önemli katkılar sunduğunu, üretkenliğin merkezine kadınların yerleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Hedefimiz her zaman şu oldu; hanımefendiler hem vakitlerini değerlendirsin hem de aile ekonomisine katkı sunsun. Burada hem günlük kullanım hem de özel günler için ürünler var. Torununa hediye almak isteyen bir büyüğümüz bile bu sergide kendine uygun bir parça bulabilir. Bu çeşitlilik ve estetik, kadınlarımızın maharetinin göstergesidir" dedi. El emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergide; giyim, ev tekstili, takı tasarımı, filografi, rölyef, tel kırma, ahşap boyama ve kanaviçe gibi çok sayıda branşta hazırlanan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Özdoğan, kadınların ortaya koyduğu başarıdan övgüyle bahsetti. Başkan Özdoğan; "Kadın eli değdiği yere değer katar. Buradaki her ürün hem sanatsal hem kültürel bir mirası yansıtıyor. Anadolu kültürünü yaşatan, aile yapısını destekleyen ve gelecek nesillere örnek olacak işler yapılmış. Kadınlarımızın bu potansiyelini görmek bizi gururlandırıyor" dedi. Kadınların sadece evde değil, üretim alanlarında da varlık göstermelerinin, toplumun gelişmişlik düzeyini doğrudan etkilediğini belirten Başkan Özdoğan; "Hanımefendiler burada yalnızca el sanatlarıyla değil, aynı zamanda cesaretleriyle, emekleriyle ve estetik anlayışlarıyla topluma katkı sunuyor. Biz de Hacılar Belediyesi olarak bu çabaların daha geniş kitlelere ulaşması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYMEK Hacılar El Sanatları Sergisi; 27 Haziran Cuma gününe kadar Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet ederek kadın emeğine destek olunması çağrısında bulundu. Başkan Özdoğan, "Kadınlarımızın elinden çıkan bu ürünler sadece birer süs eşyası değil, alın teriyle, sabırla yoğrulmuş emeklerdir. Gelin, bu emeğe hep birlikte değer katalım" ifadelerini kullandı.