AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kent gündemini değerlendirerek, ‘’İzmir’imizde artık her ay bir CHP’li belediyede yaşanan krizler ne yazık ki sıradanlaştı, adeta rutine bindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananlar, sadece bir yönetim zafiyetinin değil, aynı zamanda bir zihniyet iflasının da göstergesidir. CHP tarzı belediyecilik: Giden de aynı, gelen de. İsimler değişiyor, ama beceriksizlik baki kalıyor. CHP’li belediyeler İzmir’e yalnızca kaos, karmaşa ve kriz sunuyor’’ ifadelerini kullandı.

Son dönemde İzmir’deki CHP’li belediyeler mali açıdan krizler yaşarken, işçilere de maaş ödemekte zorlanıyor. Haklarını alamayan çalışanlar da greve gitme yolunu tercih ediyor. Durum böyle olunca belediyelerde birçok iş aksarken özellikle sokaklarda ve caddelerde adeta çöp dağları oluşuyor. CHP’li belediyeleri eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı kent gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. CHP belediyeciliğini hedef alan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ve Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman’ı sert bir şekilde eleştirdi. Belediyelerde yaşananlara değinen Saygılı, ‘’İzmir’imizde artık her ay bir CHP’li belediyede yaşanan krizler ne yazık ki sıradanlaştı, adeta rutine bindi. Vatandaşın çöple, çamurla, çukurla sınandığı bu dönemde, CHP’li belediye başkanları krizin gerçek sebebini sorgulamak yerine, suçu ya partili seleflerine ya da hükümetimize atarak sorumluluktan kaçmayı alışkanlık haline getirdi. Bakınız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananlar, sadece bir yönetim zafiyetinin değil, aynı zamanda bir zihniyet iflasının da göstergesidir. Sayın Cemil Tugay göreve geldiği günden bu yana partilisi selefi Tunç Soyer yönetimini suçlayan, sıkıştığında da topu hükümetimize atan bir tutum içinde. Ancak bu tutumun ötesine geçen bir icraatını İzmirli henüz görebilmiş değil. Biz hatırlatalım: Sayın Tunç Soyer döneminde SGK borçları ödenmedi, vergi borçları birikti, belediye adeta siyasi kadrolaşma merkezi haline getirildi" dedi.

"Cemil Tugay’dan sonra da hiçbir şey değişmedi"

Cemil Tugay geldikten sonra da İzmir’de hiçbir şeyin değişmediğini vurgulayan Saygılı, "O da vergi borcunu ödemedi, o da SGK borçlarını görmezden geldi, devraldığı borç yükünü iki katına çıkardı. CHP’lilerde "ödememe" alışkanlığı adeta bir refleks haline gelmiş. Devlete borç ödemek mi? Onlara göre "ne olacak canım" bakışı yeterli. Bu sorumsuzlukla belediye yönetimini bile eline yüzüne bulaştıranların, Allah korusun bir de ülke yönettiğini düşünün vay halimize. Ne bütçe yönetimini biliyorlar, ne de personel idaresini Sonuç mu? CHP tarzı belediyecilik: Giden de aynı, gelen de İsimler değişiyor, ama beceriksizlik baki kalıyor. Daha da vahimi, hatırlayın: Belediyede maaş alamayan işçiler yürüyüş yaptı, Cemil Tugay’ın kendi işe aldığı personel kendisine karşı eylem yapınca önce işten çıkardı, sonra kararından döndü, ücretsiz izne gönderdi, ardından tekrar işe başlattı. Taşeron işçi hak istedi, belediye önünde eylem yaptı diye Cemil Tugay "sizi işten attırırım" diyerek tehdit etti, işten attı, sonra kadroya aldı. Bu nasıl bir yönetim tarzı, bu nasıl bir ciddiyetsizlik? Bir yandan "personel fazlalığı var" diyerek geçmiş dönemi hedef gösterdi. Biz de dedik ki: "Sen geldiğinden beri yaklaşık 2 bin yeni personel aldın." Sonra kendisi de bunu itiraf etti. Bugün geldiğimiz noktada işçi çıkarmalara başladı. Yani aynı tablo: Çelişkiler, tutarsızlıklar, savrulmuşluk’’ ifadelerine yer verdi.

"Belediye değil, adeta bir kriz üretim merkezi haline geldi"

Buca’da yaşanan krize de değinen Başkan Saygılı, ‘’Buca Belediyesi’ne bakıyoruz, tablo daha da acı. Çöp dağları arasında nefes almaya çalışan vatandaşlarımız, hizmeti değil çöküşü yaşıyor. Belediye Başkanı bu utanç verici tabloyu açıklamak için geçmiş dönemin borçlarını bahane ediyor, kesintileri öne sürüyor. Peki o borcu yapan kim? Yine CHP’li bir belediye başkanı. Yani kendi bıraktığınız yükü, yine kendinizin taşıyamadığını itiraf ediyorsunuz. Belediyeyi yönetemediniz, rutin işleri bile yapamaz hale geldiniz, işçiye maaş ödeyemez duruma düştünüz. Üstüne bir de haklı taleplerini dile getiren işçileri işten çıkarma tehdidinde bulunuyorsunuz. Belediye değil, adeta bir kriz üretim merkezi haline geldiniz. İzmirli hemşehrilerimiz hizmet bekliyor. Ulaşımda rahatlama, çevrede temizlik, sosyal belediyecilikte üretkenlik istiyor. Ama CHP’li belediyeler İzmir’e yalnızca kaos, karmaşa ve kriz sunuyor’’ diyerek sözlerini noktaladı.