Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçeye yeni bir eğitim tesisi ve yeni bir cami daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayırsever iş insanı Ömer Kartal ile yapılan protokolün ardından Erciyes Mahallesi’ne kazandırılacak olan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi projesinde inşaat çalışmaları başladı. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Erciyes mahallemizde yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda hem camimizin hem de gençlik merkezimizin yapım çalışmalarına başladık. Burada sınıflarımız, kütüphanemiz, oyun alanlarımız olacak. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Kıymetli hocamızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe müftülüğümüze de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. En kısa sürede burayı vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin ve hanımefendilerin hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İlçemize, ilimize hayırlı olsun. Rabbim kıymetli hayır sahibimizin hayrını kabul etsin. İnşallah burada hep birlikte ibadet edeceğimiz günleri de Hâlik bizlere göstersin" dedi.

Başkan Özdoğan; Hacılar’da eğitime, gençliğe ve maneviyata katkı sunacak her projeye destek vermeye devam edeceklerini belirterek, hayırsever iş insanı Ömer Kartal’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.