Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi yapılacak.
Kanseri yenen kadınlar mutluluk turuna çıktı: "Moralin bu hastalığı yenmek için ne kadar etkili olduğunu anlatıyoruz"
İçeriği Görüntüle
İlçeye bağlı Talas bulvarı üzerinde yer alan Naciye - Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının inşasına ve işletilmesine ilişkin çalışmalar başladı. Çalışmalar çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kayseri Valiliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalanacak.
Kaynak: İHA