Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilçe genelindeki yollarımız ulaşıma açık" dedi.

Başkan Özdoğan Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 15 araç ve 50 personel ile gece gündüz sahada görev yaptığını ifade ederek; ana arterler, mahalle yolları ve bağlantı yollarının temizlendiğini ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını söyledi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Kar, rahmet ve bereket demektir. Ancak günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, ana yollar başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için sahadayız. Kar yağışı devam ettiği sürece çalışmalarımız da hız kesmeden sürecek."

Başkan Özdoğan, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve mecbur olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde çağrıda bulunarak, "Belediye ekiplerimizin yönlendirmelerine ve uyarılarına dikkat edilmesini rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim için öncelikli" dedi.

Hacılar Belediyesi, kar yağışına karşı Fen İşleri Koordinasyon Merkezi’nden ekipleri yönlendirerek çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlar, acil durumlar için Hacılar Belediyesi çağrı merkezine ulaşarak destek talebinde bulunabiliyor. Başkan Özdoğan, ilçede yaşayan vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi için kar temizleme çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceğini belirtti.