THY Euroleague’de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Panathinaikos’un ABD’li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

Trendyol 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 7 Trendyol 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 7

THY Euroleague’de 26. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos’un, evinde A. Efes’i 104-89 skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD’li basketbolcu Kendrick Nunn’un haftanın MVP’si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague’de geçtiğimiz sezon play-off turu 5. maçlarının da MVP’si seçilmişti.

Kaynak: iha