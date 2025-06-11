Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistik çarşı esnafını ziyaret edip, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Sorun, talep ve önerileri de dinleyen Başkan Ömer Günel, "2025 geçen seneye oranla her açıdan sizler için çok daha iyi geçecek" dedi.

Kuşadası’nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, esnaf ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel’in son durağı kruvaziyer gemileriyle Kuşadası’na gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Orient Bazaar oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan’ın da katıldığı ziyarette Başkan Ömer Günel esnafa hayırlı sezonlar dileğinde bulundu. Daha sonra dükkân sahipleri ve taksici esnafıyla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Kuşadası’nda esnafın sorunları ile her zaman çok yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Bu yıl kruvaziyer gemileriyle kentimize gelen turist sayısında önemli bir artış olacak. Zaten nisan ayından itibaren yaşanan hareketlilik de bunun en önemli kanıtı. Sizlerin taleplerine her zaman kulak verdik. Sorunlarınızı çözmek için de kentimizdeki diğer kuruluşlarla ortak hareket etmeye hazırız" diye konuştu.