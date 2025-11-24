Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Alaşehir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Alaşehir Kongre Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltıya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Raşit Köşklü, partililer ve çok sayıda emekli öğretmen katıldı. Öğretmenlerle tek tek sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu, öğretmenliğin topluma yön veren en onurlu mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Öküzcüoğlu programda yaptığı konuşmada, 'Öğretmenler el öpülesi öğretmenlerimizdir. Çağdaş yaşamı öğretmenlerimiz sayesinde öğreniyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeyi bizlere öğretmenlerimiz öğretti. Onlar her zaman saygı duyulacak, el öpülecek değerli şahsiyetlerdir. Hepsini kutluyor, saygıyla ellerinden öpüyorum.' dedi.

Başkan Öküzcüoğlu, program sonunda emekli öğretmenlere birer adet kalem hediye ederek günlerini kutladı.

CHP Alaşehir İlçe Başkanı Raşit Köşklü ise konuşmasında öğretmenlere duyduğu saygıyı dile getirerek,

'Ben bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenliği ve öğretmenlerimizi çok iyi tanırım. Geleceğimize yön veren öğretmenler yılda bir kez değil her gün hatırlanmaya layıktır. Bu amaçla emekli öğretmenlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.' diye konuştu.

Emekli öğretmenler adına söz alan Mehmet Kayacık da, 'Şerefli ve onurlu bir mesleğe sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programı hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.