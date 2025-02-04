Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Ziyarette; Bünyan’ın tarihi ve kültürel yapılarından biri olan konağın ilçenin turizmine kazandırılması ve restorasyon çalışması hakkında bilgi verilerek görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a destekleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinikullandı.