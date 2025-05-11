Samsun’un İlkadım Belediyesi’nin şehir dışından gelen vatandaşların ve hasta yakınlarının konaklamaları için hayata geçirdiği İlkadım Belediyesi Refakatçi ve Konukevi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın önem verdiği projelerden birisi olan İlkadım Belediyesi Refakatçi ve Konukevi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çalışmaları tamamlanarak hizmete başlayan Refakatçi ve Konukevi’nde ücret tarifeleri de belirlendi. Birinci derece şehit yakınları, gaziler ve birinci derece gazi yakınları, emekliler ve 6-12 yaş çocuk ve öğrenciler yüzde 30 indirimli konaklama sağlayabilecek. 0-6 yaş çocuklardan ise ücret talep edilmeyecek.

İlkadım Belediyesi olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini ve vatandaşlara en iyi en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Sosyal projeler, bizim için büyük bir öneme sahip. Önemli sosyal projelerimizden birisi de refakatçi ve konukevidir. Hastanelerde hastası bulunan, ilçemize dışarıdan gelen veya İlkadım’da ikamet eden hemşehrilerimizin konaklama imkanı bulduğu İlkadım Belediyesi Refakatçi Evi misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların yakınları bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, kamu personelleri ve sivil vatandaşlarımız ise bu hizmetimizden özel konaklama işletmelerine oranla daha uygun fiyatlarla Konukevi bölümünde konaklama imkanı sağlamış oluyorlar. İlkadım Belediyesi olarak sosyal projelerimizle, vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya sürdürüyoruz" diye konuştu.