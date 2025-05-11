Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Hürmetçi Mahallesi’ni ziyaret ederek güzelliklere tanık oldu, Büyükşehir yatırımları ile Hürmetçi’de yeni bir dönem başladığını dile getirdi.

Hürmetçi’de mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Hürmetçi’de kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Güler yüz ve samimi sohbet eşliğinde çayımızı yudumlarken, bu eşsiz doğa ve turizm değerimizi de gözlemlemiş, turizm sezonunu da Hürmetçi Sazlığı’nda açmış olduk" ifadelerinde bulundu. Ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amaçlarının Hürmetçi’yi vazgeçilmez bir destinasyon haline getirmek olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, "Erciyes’in eteklerinde Yılkı atlarımızın özgürce koşturduğu, doğayla iç içe bu güzellik artık Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla çok daha cazip hale geliyor. Amacımız; Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Hürmetçi’yi yerli ve yabancı misafirlerimiz için vazgeçilmez bir destinasyon haline getirmek" diyerek herkesi bu eşsiz doğa harikasını keşfetmeye, Kayseri’nin bu saklı cennetinde nefes almaya davet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürmetçi Sazlığı’nda sunulan bu nitelikli hizmetlerin, bölgeyi turizm açısından cazip bir merkez haline getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

"Hürmetçi Sazlığı’nın doğal zenginliklerini, sürdürülebilir turizm anlayışıyla koruyarak, bölgenin ekolojik dengesinin bozulmadan gelişmesini sağlıyoruz. Kış mevsiminde bile yılkı atlarının korunması için yapılan özel kapalı tesislerimiz, bölgedeki turizm faaliyetlerinin yıl boyu sürmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Hürmetçi Sazlığı, doğayla iç içe bir gezi arayanlar için cazibe merkezi olarak ziyaretçilerini bekliyor."

Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla doğal güzellikleri ve turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, doğaseverler için vazgeçilmez bir adres haline geliyor. Kayseri’nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırlarında yer alan Hürmetçi Sazlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen doğa harikası bir bölge olarak, hem ekolojik zenginliği hem de turizm potansiyeli ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetlerle, Hürmetçi Sazlığı doğa tutkunlarının yanı sıra, fotoğrafçıların da gözdesi oluyor. Erciyes Dağı’nın eteklerinde, 500’e yakın yılkı atının özgürce dolaştığı bu bölge, aynı zamanda birçok farklı kuş türü ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar, bölgedeki yılkı atlarının yemlenmesi, bakımları ve turistlerle etkileşimleri Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle yönetiliyor. Ziyaretçilere atlarla eşsiz bir doğa deneyimi sunulurken, çekimlerin ardından atlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yarı kapalı tesise götürülerek soğuk kış günlerinde korunmaları sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürmetçi’nin bir turizm destinasyonu olmasının yanında besicilik faaliyetleri kapsamında da gelişmesi adına proje ve hizmetler üretiliyor. Bu doğrultuda özellikle Hürmetçi Dokuzpınar bölgesinde yoğun olarak bulunan manda yetiştiricilerine destek olmak, manda ırkının iyileştirilmesi ve süt ürünlerinin çeşitlendirilmesi için erkek manda desteği veriliyor. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen Manda Islahı İle Üretimde Dönüşüm Projesi kapsamında 100 üreticiye birer manda verilmesini içeren projenin toplam maliyeti yaklaşık 7 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca Hürmetçi bölgesindeki doğal hayatın korunması amacıyla bölgedeki yılkı atlarının barınmaları için barınak desteği de sağlandı.

Turizmin geliştirilmesi, Kayseri’nin her yönü ile tanıtılması çerçevesinde önemli bir değer olan Hürmetçi Sazlığı’nın en önemli unsuru olan yılkı atlarının yemlenmesi noktasında da hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı aracılığı ile 50 ton yoncayı, yılkı atlarına yem olarak sundu. Öte yandan atlar için veterinerlik hizmeti de gerçekleştiren Büyükşehir, özveri ile Kayseri’ye katkısını çeşitlendirerek arttırdı.