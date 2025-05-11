Körfez Belediyesi Çocuk, Gençlik ve Kiraz Çiçeği Korosu üyeleri, birlikte düzenledikleri Anneler Günü özel konserinde en sevilen şarkıları anneler için seslendirdi. Konser boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Başkan Söğüt, şarkılara zaman zaman eşlik ederken, salonda da duygusal anlara sahne olundu. Toplam 15 şarkının seslendirildiği buluşmada, annelere ithaf edilen eserler salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Katılımcılar telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik ederek ortaya renkli ve unutulmaz görüntüler çıkardı.

Konserin ardından Başkan Şener Söğüt, koro üyelerine çiçek takdim ederek emekleri için teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, "Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamı duygulardan biridir. Annelerin emeği, bireyleri ve toplumları aydınlığa taşır. Tam da bu yüzden, annelerimize minnetimizi tek bir günle sınırlamamız mümkün değil. Tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm annelerimizi rahmetle anıyorum" dedi.