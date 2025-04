Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayı boyunca 30 günde 30 farklı mahallede çeşitli programlar gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan İhsan Kurnaz, bu ziyaretlerin İlkadım için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Vatandaşlarla birebir temas kurmaya, onların öneri ve taleplerini dinlemeye büyük önem veren Başkan İhsan Kurnaz, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları ve teravih namazı sonrası gerçekleştirilen buluşmalarda hemşehrileriyle sohbet etme fırsatı buldu. 30 farklı mahallede düzenlenen etkinliklerde, mahalle sakinlerinin görüşlerini, önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Kurnaz, belediyenin hayata geçirdiği ve planladığı projeleri de vatandaşlarla paylaştı.

"İlkadım için çalışmaya ve üretmeye devam"

İlkadım’ın gelişimi için önemli projelere imza atacaklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal etme imkânı bulduk. 30 farklı mahallede gerçekleştirdiğimiz programlarda vatandaşlarımızla gönül birlikteliği kurduk. Onlarla buluşmak, sohbet etmek hem ilçemize hem de belediyemize güç katıyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla, belediyemizi vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Görüş ve önerilere büyük önem veriyoruz. Mahalle programlarımız yalnızca Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacak; esnaflarımızla, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yaptığımız her hizmetin İlkadım için olduğunun farkındayız. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız her çalışma, şehrimizin genel gelişimine de katkı sağlıyor. Bölgenin en büyük ilçesi olan İlkadım için çalışmaya, üretmeye ve vatandaşımızın her anında yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.