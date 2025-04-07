Bayram tatiliyle birleştirilen 9 günlük ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Ramazan Bayramı ile birlikte dokuz günlük ara tatilin ardından ders başı yapan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Çimentepe Celal Madan İlkokulu ve Çavuşlar İlkokullarını ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Okulları ziyaret eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Çimentepe Celal Madan ilkokulunda halı sahada çocukların maçını izleyerek çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, "Uzun tatil olmasın. Bizler arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi özlüyoruz" sitemi karşısında duygulanan Yıldırak, çocuklarla bol bol sohbet etti.