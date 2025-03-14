Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Hastane Mahallesi’nde teravih namazı sonrasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kurnaz, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Kurnaz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirirken, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkatle dinledi. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sokak yıkama çalışmalarının temiz bir çevre için büyük önem taşıdığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde sokak ve cadde yıkama çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda ilçemizde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için yolları ve kaldırımları tuzlamıştık. Şimdi ise yollarda ve kaldırımlarda biriken tuzları suyla yıkayarak temizliyoruz. Sokaklarımızı belirli periyotlarda yıkayarak hem tozlanmanın önüne geçiyor hem de cadde ve sokakların daha hijyenik olmasını sağlıyoruz. Halk sağlığını korumak bizim önceliğimiz. İlkadım Belediyesi olarak, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına devam ederek vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle temizlik çalışmalarımızı ilçe genelinde artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kulandı.

Programa, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, belediye meclis üyeleri ve Hastane Mahalle Muhtarı Süheyla Şen de eşlik etti.