Kültürel mirasımızın önemli parçalarından olan geleneksel sanatlar, Samsun’un İlkadım Belediyesi Türk-İslam Sanatları Merkezi’nde atölye çalışmaları ile yaşatılıyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Geleneksel Türk-İslam Sanatlarımızın hak ettiği değeri görebilmesi, gelecek nesillere en güzel ve doğru bir şekilde aktarılabilmesi ve daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Geleneksel sanatların geleceğe taşınmasını hedefleyen İlkadım Belediyesi, Türk-İslam Sanatları Merkezi’nde düzenlenen atölye ve kurslarda, Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Kaligrafi ve Ney eğitimleri veriyor. Yaklaşık 200 kursiyerin eğitim aldığı merkezde, ayrıca geleneksel sanatlar üzerine söyleşiler ve sohbetler de gerçekleştiriliyor. Geleneksel sanatların geçmiş ile bugünün arasına köprü kurduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Geleneksel sanat dallarını yaşatarak, sadece kültürel mirasımızı korumuyor, aynı zamanda genç nesillere de tasarım oluşturacakları bir alan sunuyoruz" diye konuştu.

Toplumların kendilerini sanatlarıyla ifade ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Geleneksel sanatların modern hayatta da yer bulması, kültürün dinamizmini korumasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Böylelikle geçmiş dönem ustalarının oluşturdukları nadide eserler gibi Türk İslam Sanatları Merkezimizdeki kursiyerlerimiz de geleneksel sanatlarımızın nadide eserlerini oluşturuyorlar. Merkezimize, geleneksel sanatlara merakı olan her yaştan hemşehrimizi hem kurslara katılmaya hem de oluşturulan eserleri görmeye davet ediyoruz. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Geleneksel Türk-İslam Sanatlarımızın hak ettiği değeri görebilmesi, gelecek nesillere en güzel ve doğru bir şekilde aktarılabilmesi ve daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.