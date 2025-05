‘Huzur Konağı’nda anneler ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Annelerimizin emekleri hiçbir zaman ödenemez. Onlar, hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır" dedi.

İlkadım Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyalleşmeleri, gün içerisinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği ‘Huzur Konağı’nda Anneler Günü programı düzenledi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın katılım sağladığı programda türküler söylendi, sohbetler edildi. Başkan İhsan Kurnaz, programa katılan annelere çiçek takdim etti.

Annelerin bir gün değil her gün baş tacı olduklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, tüm annelerimiz için kutlu olsun. Eli öpülesi, kıymetli annelerimiz; çocukları için tüm fedakarlıklara katlanan, aileleri ayakta tutan, ailelerin temel taşıdır. Annelerimiz için ne yapsak az. Anneler, evladına dünyaya geldiği günden itibaren sevgisini hiç esirgemez, iyi ve kötü gününde her zaman yanlarında olur. Annelerimizin emekleri hiçbir zaman ödenemez. Onlar, hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak bizler de annelerimiz için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebedi hayata göçen annelerimize ise Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.