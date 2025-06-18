Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Esnafın nabzını yerinde tutan Künkcü’nün son durağı Bozdoğan ilçesi oldu. Samimi diyalogları ile dikkat çeken Künkcü, birlik mesajları verdi.

AYESOB Başkan Vekili Salih Kozalı ve Genel Sekreter Banu Taşçı ile birlikte Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Yazıkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret eden Başkan Künkcü, oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldi. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyaretlerde, esnafın talepleri dinlenirken, dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Bozdoğan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu, ziyarette yaptığı açıklamada "Seçildiğimiz ilk günden bu yana her zaman yanımızda oldu. Sadece bir başkan değil, bizler için bir ağabey gibi. Ne zaman kapısını çalsak çözüm bulduk. Esnaf için gece gündüz demeden çalışan bir başkanımız var. Biz Muhammet Başkan’ın yol arkadaşıyız ve sonuna kadar yanındayız" diyerek Künkcü’ye olan güvenini ifade etti.

"Yolumuz Künkcü’nün yoludur"

Yazıkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerife Demir ise "Biz bu yola beraber çıktık ve her adımda Muhammet Ali Künkcü’nün ne kadar vizyoner, samimi ve kararlı bir lider olduğunu gördük. O, sadece sorun dinleyen değil, çözüm üreten bir başkan. Esnafın halinden anlayan, sahayı bilen bir isim. Bizim gönlümüzde yeri ayrı. Kim ne söylerse söylesin, bizim yolumuz bellidir. O da Muhammet Ali Künkcü’nün yoludur" diyerek Künkcü’nün her daim yanında olduğunu açıkladı.

"Yolumuz net, desteğimiz tam"

Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdal Konya da Başkan Künkcü’ye açık destek sözü vererek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Muhammet Ali Künkcü hep yanımızda oldu. Ulaşım sektörü gibi zorlu bir alanda bile bizleri yalnız bırakmadı. Her sıkıntımıza koştu. Bizim için başkandan öte bir dost, bir rehber. Yolumuz net, desteğimiz tam. Biz Muhammet Başkan’ın izindeyiz" dedi.

Bozdoğan ziyareti kapsamında Yazıkent Mahallesi’nde yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Er’in ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Başkan Künkcü, aileye sabır ve başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Ziyaretin son durağı ise Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel oldu. Başkan Künkcü, ilçe esnafının taleplerini yerel yönetimle de paylaşarak iş birliği mesajı verdi. Samimi geçen görüşmede, Bozdoğan’da esnafla belediye arasında kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekildi.

"Siz varsanız, biz varız"

Bozdoğan’daki sıcak karşılama ve verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Bizim yerimiz birbirinden kıymetli oda başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri ve esnafımızın yanıdır. Biz onların bir ağabeyi, kardeşi ve yol arkadaşı olarak her zaman bir telefon kadar yakınız. Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar kendilerine açık. Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Siz varsanız biz varız. Her zaman sizlerin hizmetindeyiz" diyerek kendilerini en iyi şekilde ağırlayan oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.